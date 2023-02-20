Зеленский подтвердил визит Байдена в Киев

Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что президент США Джо Байден прибыл с визитом в Киев.

"Джозеф Байден, добро пожаловать в Киев! Ваш визит – крайне важный знак поддержки для всех украинцев", – написал он в своем телеграм-канале.

Публикацию Зеленский сопроводил совместным снимком с американским лидером.

Ранее о прибытии на Украину Джо Байдена писали местные СМИ. Отмечалось, что президент США провел с Владимиром Зеленским встречу в Михайловском соборе.



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