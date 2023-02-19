Администрация Байдена потребовала от Зеленского активизации действий на поле боя – СМИ

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Администрация президента США Джозефа Байдена потребовала от президента Украины Владимира Зеленского активизации действий на поле боя, сообщает Politico.

В издание отметили, что аналитики США опасаются нанесения ВС РФ поражения ВСУ на юге и востоке. Кроме того, они считают, что поставки Киеву вооружения замедлятся.

"Администрация Байдена срочно потребовала от администрации президента Владимира Зеленского закрепить свои достижения и, возможно, нанести собственный контрудар", – пишет издание.

Кроме того, Белый дом передал информацию Зеленскому готовиться к наступлению в данный момент из-за возможной ограниченной поставки оружия от европейских соседних стран.

Эксперты отмечают, что Россия по-прежнему имеет два преимущества на поле боя – это силу и время.

"Я думаю, что еще нет понимания, сможет ли Байден сохранить единство НАТО. Дальше будет только сложнее. Украина должна будет показать результаты полученной помощи", – заявил бригадный генерал в отставке Дэвид Хикс.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон очень обеспокоен тем, что Китай может оказать поддержку России в конфликте на Украине в виде "летальной" военной помощи.



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