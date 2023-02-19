Макрон заявил, что Франция никогда не хотела и не будет выступать за разгром России

Фото: AP/ТАСС/Sven Hoppe

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна никогда не хотела разгрома России и не будет поддерживать подобную позицию в дальнейшем, в отличие от прочих европейских государств. Об этом он сообщил в интервью изданию Le Journal du Dimanche.

По убеждению Макрона, конфликт на Украине не закончится военным путем, несмотря на военную поддержку Киева со стороны Парижа.

Французский президент в очередной раз сообщил о необходимости возвращения к переговорам, потому что, по его словам, Украина не сможет самостоятельно занять прежние границы, особенно когда союзники не намерены отправлять свои войска на Украину.

Также Макрон отметил, что от затягивания конфликта пострадают, в первую очередь, европейцы.

Ранее пользователи Twitter раскритиковали слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия не способна выиграть в конфликте на Украине.

Один из комментаторов отметил, что теперь у Франции не осталось ничего, кроме водяных пистолетов, поскольку Макрон лишил страну армии. Другой пользователь сообщил, что пожаловался на аккаунт французского лидера за разжигание ненависти.

До этого Эммануэль Макрон заявил, что время для диалога с Россией по ситуации на Украине еще не пришло. Однако установление мира в Европе невозможно без учета России, считает политик.

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