Макрон заявил об отсутствии подходящего момента для возобновления диалога с РФ по Украине

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Время для диалога с Россией по ситуации на Украине еще не пришло. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы должны иметь силу и смелость для возобновления диалога, чтобы найти устойчивое решение. Но понятно, что сейчас не время для диалога", – приводит слова французского лидера ТАСС.

Однако установление мира в Европе невозможно без учета России, считает политик.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что мнение Макрона о России изменилось. До этого политик заявлял, что РФ "нельзя унижать". Зеленский же обратил внимание на то, что именно французский лидер предложил путь поставок танков на Украину и поддержал членство страны в Евросоюзе.



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