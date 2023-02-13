13 февраля, 22:45Политика
Разведчик Жюйе заявил, что Зеленский обделил Францию контрактами на восстановление Украины
Фото: Olivier Matthys/AP/ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский обделил Францию контрактами на участие в восстановлении страны после боевых действий. Об этом сообщил экс-разведчик службы DGSE Ален Жюйе в беседе с Boulevard Voltaire.
"Зеленский дал поручение, по которому крупнейший в США пенсионный фонд Black Rock получает права на послевоенное восстановление Украины", – пояснил он, подчеркнув, что деятельность в стране сосредоточат американцы.
Жюйе объяснил, что беспокойство Франции небеспочвенно. Власти страны поставили Украине военную помощь почти на 7,5 миллиарда евро, а подобное решение Зеленского заставляет думать Париж о напрасно потраченных средствах.
Ранее бывший председатель правительства Италии, лидер входящей в правящую коалицию партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони призвал президента США Джо Байдена обсудить с Зеленским возможность предоставления плана по восстановлению Украины взамен на завершение боевых действий.
Согласно предложению Берлускони, согласие украинского лидера будет означать прекращение поставок вооружений Киеву со стороны США. Вместе с тем итальянский политик подчеркнул негативное отношение к политике Зеленского.
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