Фото: Olivier Matthys/AP/ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский обделил Францию контрактами на участие в восстановлении страны после боевых действий. Об этом сообщил экс-разведчик службы DGSE Ален Жюйе в беседе с Boulevard Voltaire.

"Зеленский дал поручение, по которому крупнейший в США пенсионный фонд Black Rock получает права на послевоенное восстановление Украины", – пояснил он, подчеркнув, что деятельность в стране сосредоточат американцы.

Жюйе объяснил, что беспокойство Франции небеспочвенно. Власти страны поставили Украине военную помощь почти на 7,5 миллиарда евро, а подобное решение Зеленского заставляет думать Париж о напрасно потраченных средствах.

Ранее бывший председатель правительства Италии, лидер входящей в правящую коалицию партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони призвал президента США Джо Байдена обсудить с Зеленским возможность предоставления плана по восстановлению Украины взамен на завершение боевых действий.

Согласно предложению Берлускони, согласие украинского лидера будет означать прекращение поставок вооружений Киеву со стороны США. Вместе с тем итальянский политик подчеркнул негативное отношение к политике Зеленского.



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