Зеленский обсудил с Макроном завершение конфликта на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном дипломатические шаги для завершения украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский поблагодарил Макрона за его решение о передаче Киеву легких танков. Он также выразил благодарность Франции за усиление обороноспособности Украины с помощью систем ПВО.

"Обсудили и дипломатические шаги по завершению войны", – заявил президент Украины.

Зеленский в разговоре с Макроном также подчеркнул, что российским спортсменам "не место" на Олимпийских играх в Париже.

Ранее Макрон сообщил, что Франция готова помочь Украине в восстановлении после завершения боевых действий. Он заявил, что страна будет помогать Украине во всех областях.

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