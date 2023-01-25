02:46Политика
Зеленский обсудил с Макроном завершение конфликта на Украине
Фото: EPA/TASS/POOL/LUDOVIC MARIN
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном дипломатические шаги для завершения украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.
Зеленский поблагодарил Макрона за его решение о передаче Киеву легких танков. Он также выразил благодарность Франции за усиление обороноспособности Украины с помощью систем ПВО.
"Обсудили и дипломатические шаги по завершению войны", – заявил президент Украины.
Зеленский в разговоре с Макроном также подчеркнул, что российским спортсменам "не место" на Олимпийских играх в Париже.
Ранее Макрон сообщил, что Франция готова помочь Украине в восстановлении после завершения боевых действий. Он заявил, что страна будет помогать Украине во всех областях.
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