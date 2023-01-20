Франции нужна армия, готовая к масштабным операциям – Макрон

Фото: ТАСС/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Франции необходима армия, готовая эффективно выполнять боевые задачи в рамках масштабных операций как в рамках НАТО, так и самостоятельно, заявил президент страны Эммануэль Макрон. Об этом сообщается на странице Елисейского дворца в Twitter.

"Мы должны быть в состоянии действовать с европейцами в рамках НАТО или вне Альянса и при необходимости обеспечить командные возможности, которые позволят нам вместе провести крупномасштабную операцию", – сказал он, обращаясь к французским военным на авиабазе Мон-де-Марсан.

По словам французского лидера, в настоящее время в мире существует огромное количество угроз. Среди них он назвал конфликт на Украине, охарактеризовав его как европейский "конфликт высокой интенсивности". Макрон подчеркнул, что специфика современной войны вынуждает Францию усиливать армию.

"Франция имеет и будет иметь армию, готовую реагировать на опасности нынешнего века", – добавил он.

В сентябре 2022 года Макрон заявил, что власти Франции планируют создать армию, которая станет лучшей по оснащенности на Европейском континенте. Решение реализуют, по его словам, до 2024 года.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!