Франция обещала поставить Украине колесные танки AMX-10 RC – СМИ

Фото: TACC/STEPHANIE LECOCQ/EPA

Французский лидер Эмманюэль Макрон обещал президенту Украины Владимиру Зеленскому предоставить колесные танки AMX-10 RC. Информацией об этом поделилось агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

"Президент заявил о желании усилить военную помощь, уже оказанную Киеву, согласившись на поставку легких боевых танков AMX-10 RC", – поделились в администрации французского президента.

Речь идет о тяжелых бронеавтомобилях, которые часто попадают под классификацию как колесные танки.

Ранее подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявил, что Джо Байден во время встречи с Зеленским ответил молчанием на его просьбу предоставить Киеву как можно больше бронетехники.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!