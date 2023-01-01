Подполковник США в отставке заявили об отсутствии сценариев победы Украины в СВО

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Сценариев победы Украины над Россией в ходе специальной военной операции нет. Об этом заявил подполковник США в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.

По его словам, Вооруженные силы Украины не оснащены и не укомплектованы нужными для проведения крупной наступательной операции средствами. Дэвис добавил, что у ВСУ нет возможности для вытеснения сотен тысяч российских войск.

Подполковник отметил, что США не должны быть втянуты в крупную войну. Он пояснил, что для Вашингтона главным приоритетом является избежание вовлечения в конфликт в качестве непосредственного участника.

"Разрешение втянуть наши вооруженные силы в войну против России, когда мы не подверглись прямому нападению, нарушит первый оплот хорошей внешней политики и поставит под угрозу второй и третий: наши вооруженные силы будут ослаблены в любой войне в результате боевых потерь, а наша экономика окажется под серьезной угрозой", – сказал Дэвис.

Ранее исследователи американского конгресса предупредили правительство о последствиях для США после передачи Украине ЗРК Patriot. Оставив Центральное или Индо-Тихоокеанское командование ВС США без Patriot, власти спровоцируют возникновение трудностей на направлениях.



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