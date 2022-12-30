18:13Политика
За восстановление Украины будут платить простые американцы – СМИ
Фото: president.gov.ua
За услуги компании, которая займется привлечением средств для восстановления Украины, придется платить простым американцам. Такое мнение выразил The American Conservative Брэдли Дэвлин, комментируя соглашение между Владимиром Зеленским и финансовой компанией BlackRock.
"Украинское правительство щедро платит BlackRock за консультации по этой дорожной карте реконструкции. И где же украинские власти берут деньги, учитывая, что экономика Украины находится в упадке, а война – это дорогое предприятие? Конечно же, от правительства США. <...> То есть BlackRock получает деньги американских налогоплательщиков", – написал он.
Журналист также уточнил, что меморандум, подписанный между Киевом и BlackRock, предполагает консультирование министерства экономики Украины по вопросам экономического восстановления страны.
Ранее журналисты Global Times посчитали, что выступление президента Украины в Вашингтоне говорит об отчаянии Киева. Как написало издание, в США украинский вопрос постепенно уходит с повестки, однако Зеленский всеми силами пытается сохранить его в центре внимания.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!