За восстановление Украины будут платить простые американцы – СМИ

Фото: president.gov.ua

За услуги компании, которая займется привлечением средств для восстановления Украины, придется платить простым американцам. Такое мнение выразил The American Conservative Брэдли Дэвлин, комментируя соглашение между Владимиром Зеленским и финансовой компанией BlackRock.

"Украинское правительство щедро платит BlackRock за консультации по этой дорожной карте реконструкции. И где же украинские власти берут деньги, учитывая, что экономика Украины находится в упадке, а война – это дорогое предприятие? Конечно же, от правительства США. <...> То есть BlackRock получает деньги американских налогоплательщиков", – написал он.

Журналист также уточнил, что меморандум, подписанный между Киевом и BlackRock, предполагает консультирование министерства экономики Украины по вопросам экономического восстановления страны.

Ранее журналисты Global Times посчитали, что выступление президента Украины в Вашингтоне говорит об отчаянии Киева. Как написало издание, в США украинский вопрос постепенно уходит с повестки, однако Зеленский всеми силами пытается сохранить его в центре внимания.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!