Американские пользователи Twitter призвали прекратить помощь Украине

Фото: AP/Carolyn Kaster

Американские пользователи Twitter прокомментировали шутку президента Украины Владимира Зеленского о дополнительных поставках США ЗРК Patriot. Свои мнения они написали под постом на странице телеканала CNN.

Так, во время пресс-конференции один из журналистов спросил, что случится, когда Киев получит Patriot. Зеленский же ответил, что пошлет "новый сигнал" президенту США Джо Байдену с просьбой увеличить поставки.

Один из пользователей предположил, что американский и украинский лидеры лишь дразнят медведя. Он призвал их остановиться.

"Вы должны прекратить помогать слабым, бесполезным странам, пусть сами защищаются. Украина должна сдаться и смириться со своей судьбой", – считает пользователь.

Другой человек сказал, что Зеленский должен договариваться с Путиным, а не с американцами.

Третий пользователь выразил мнение, что поддержка Зеленского приведет весь мир к "ядерному холокосту". Он отметил, что у американцев, как бы им не было жалко людей, нет права соваться в эти разборки.

Ранее экс-офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что США хотят передать Украине устаревшую версию ЗРК Patriot. По его словам, эта модель не может сбивать современные ракеты. Он также заключил, что Patriot не были созданы для выживания "на таком поле боя, как Украина".



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