Экс-офицер США заявил, что Байден намерен обмануть Зеленского с Patriot

США планируют поставить Украине устаревшую версию ЗРК Patriot, которая не может сбивать современные ракеты. Об этом заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью каналу Through the eyes of на YouTube-канале.

По его словам, Patriot – самая высококлассная система этого типа в арсенале США. Он пояснил, что это старая установка, которая была модернизирована.

Вместе с тем Риттер пояснил, что ЗРК Patriot показали себя с плохой стороны во время двух иракских кампаний США в 1991 и 2003 годах. В частности, они не смогли перехватить старые советские ракеты "Скад", которые были у Багдада. Кроме того, в последней кампании комплексы сбили больше собственных и союзных истребителей, чем иракских.

Риттер заключил, что Patriot не были созданы для выживания "на таком поле боя, как Украина".

Ранее президент США Джо Байден во время визита украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон пообещал предоставить Киеву батарею ЗРК Patriot. Он также отметил, что американцы планируют обучить бойцов ВСУ использовать такое вооружение. Вместе с тем он добавил, что поставка Киеву ЗРК Patriot не повлечет эскалации напряженности.



