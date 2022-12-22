Байден заверил Зеленского, что США передадут Украине ЗРК Patriot

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Соединенные Штаты предоставят Украине батарею ЗРК Patriot, заявил президент США Джо Байден на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

"Мы продолжим укреплять обороноспособность Украины, <...> поэтому мы собираемся поставить ракетную батарею Patriot", – приводит слова американского лидера "Интерфакс".

Байден также заверил Зеленского, что США обучат украинских военных использовать такое вооружение. При этом он добавил, что поставка Киеву ЗРК Patriot якобы не повлечет за собой эскалации напряженности, поскольку речь идет об "оборонительных вооружениях".

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передаст Киеву новый пакет военной помощи на 1,85 миллиарда долларов, в который и войдут комплексы Patriot.

В этот же день пресс-служба Белого дома опубликовала распоряжение Байдена о выделении Киеву дополнительной военной помощи в размере до 1 миллиарда долларов.

США и другие западные страны увеличили поставки оружия на Украину после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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