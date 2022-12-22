Байден заявил, что Зеленский "открыт для достижения мира" на Украине

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что тот "открыт для достижения мира" на Украине.

При этом американский лидер, делая это заявление, оговорился, назвав президента Украины Беленским.

"Вы дали понять, что он [президент России] открыт для продолжения. Позвольте мне сказать иначе. Он не открыт, но вы открыты для достижения мира. Вы открыты для достижения справедливого мира", – приводит слова Байдена ТАСС.

Отмечается, что, делая данное утверждение, президент США повернулся к Зеленскому и вопросительно посмотрел на него. В ответ на это президент Украины кивнул.

Ранее сообщалось, что перед встречей Байдена и Зеленского координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США посчитал хорошей возможностью встретиться с Зеленским "лицом к лицу" в связи с приближением зимы и вхождением в новую фазу спецоперации.

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