Сын Трампа назвал Зеленского неблагодарным

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Сын бывшего президента США Дональд Трамп – младший назвал президента Украины Владимира Зеленского "неблагодарным" из-за критики иностранных государств в связи с военной помощью. Об этом сообщает РИА Новости.

"Зеленский, по большому счету, просто неблагодарная королева иностранной помощи", – написал сын Трампа.

Таким образом он отреагировал на заявление обозревателя Washington Examiner и Fox News Байрона Йорка о том, что Зеленский на предстоящей встрече с Джо Байденом снова назовет американскую помощь недостаточной.

Ранее стало известно, что 21 декабря президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден проведут рабочую встречу в Вашингтоне.

Вечером того же дня стало известно, что американский лидер подписал меморандум, согласно которому Украине будет выделен новый пакет военной помощи объемом до 1 миллиарда долларов.

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