В Кремле отреагировали на планируемый визит Зеленского в США

Фото: ТАСС/Zuma

В Кремле не ждут положительных изменений после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

"Нет", – ответил он на соответствующий вопрос.

Информацию о визите Зеленского в Вашингтон подтвердил высокопоставленный представитель администрации США. По его словам, украинский лидер планирует встретиться с президентом США Джо Байденом 21 декабря. Лидеры обсудят ряд вопросов в Белом доме, а после отправятся на Капитолийский холм.

При этом отмечалось, что официальное приглашение Зеленскому направили 14 декабря, а официальный ответ американская сторона получила 16 декабря. После нескольких часов переговоров президент Украины планирует вернуться в свою страну.



Президент Украины встретится с Джо Байденом в Вашингтоне – CNN

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