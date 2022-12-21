Зеленский попросит у США ракеты ATACMS и БПЛА – СМИ

Фото: president.gov.ua

Украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским на встрече с главой Белого дома Джо Байденом попросит ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 километров, а также разведывательно-ударные БПЛА Grey Eagle и Reaper, сообщает газета Politico.

"Во время встречи с Байденом и его командой по нацбезопасности украинская делегация, как ожидается, выступит с очередными запросами относительно ракет большой дальности ATACMS и беспилотников Grey Eagle и Reaper", – рассказал газете источник.

При этом отмечается, что американские чиновники в данном вопросе "не готовы сдвинуться с места" из-за высоких затрат.

В материале говорится, что передача ракет большой дальности украинской стороне может спровоцировать Москву на использование еще более смертоносного оружия.

Как сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома, встреча Зеленского и президента США Джо Байдена состоится 21 декабря. В ходе визита в Вашингтон украинский лидер также встретится с членами команды по нацбезопасности США. Мероприятие предполагает общение с прессой.

До этого стало известно, что сам Байден не поддерживает идею посетить Киев. По его словам, риски, связанные с безопасностью в столице Украины, остаются высокими.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!