09:53Политика
Конгрессвумен Грин назвала намерение Зеленского выступить в конгрессе США абсурдом
Фото: TACC/Ukrainian Presidential Press Off/Planet Pix via ZUMA Press Wire
Конгрессвумен от американского штата Джорджия Тейлор Грин сочла намерение президента Украины Владимира Зеленского выступить в конгрессе абсурдом.
"Конечно же, теневой президент должен прийти в конгресс и объяснить, зачем ему нужны миллиарды долларов американских налогоплательщиков для 51-го штата – Украины. Это абсурд", – написала она на своей странице в Twitter.
По словам Грин, американские власти должны задуматься о преимущественном месте для США в данной ситуации.
Как сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома, встреча Зеленского и президента США Джо Байдена состоится 21 декабря. В ходе визита в Вашингтон украинский лидер также встретится с членами команды по нацбезопасности США. Мероприятие предполагает общение с прессой.
До этого стало известно, что сам Байден не поддерживает идею посетить Киев. По его словам, риски, связанные с безопасностью в столице Украины остаются высокими.
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