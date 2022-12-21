Конгрессвумен Грин назвала намерение Зеленского выступить в конгрессе США абсурдом

Фото: TACC/Ukrainian Presidential Press Off/Planet Pix via ZUMA Press Wire

Конгрессвумен от американского штата Джорджия Тейлор Грин сочла намерение президента Украины Владимира Зеленского выступить в конгрессе абсурдом.

"Конечно же, теневой президент должен прийти в конгресс и объяснить, зачем ему нужны миллиарды долларов американских налогоплательщиков для 51-го штата – Украины. Это абсурд", – написала она на своей странице в Twitter.

По словам Грин, американские власти должны задуматься о преимущественном месте для США в данной ситуации.

Как сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома, встреча Зеленского и президента США Джо Байдена состоится 21 декабря. В ходе визита в Вашингтон украинский лидер также встретится с членами команды по нацбезопасности США. Мероприятие предполагает общение с прессой.

До этого стало известно, что сам Байден не поддерживает идею посетить Киев. По его словам, риски, связанные с безопасностью в столице Украины остаются высокими.



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