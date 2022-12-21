Белый дом подтвердил, что Зеленский посетит Вашингтон и встретится с Байденом

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Высокопоставленный представитель администрации США подтвердил предстоящую встречу президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена, которая состоится 21 декабря.

"По приглашению президента Байдена президент Зеленский посетит Вашингтон завтра (21 декабря. – Прим. ред.). И у нас будет возможность пообщаться здесь, в Белом доме, а затем отправиться на Капитолийский холм", – приводит слова представителя РИА Новости.

По словам представителя администрации, официальное приглашение Зеленскому было направлено для встречи 14 декабря. Администрация украинского лидера официально ответила на него только 16 декабря, после чего был согласован визит на 21 декабря.

Встреча двух президентов пройдет в расширенном формате с главными членами команды по нацбезопасности США. Также, по словам собеседника, она предполагает общение с прессой.

"После этого, спустя несколько часов здесь, Зеленский вернется к своему народу на Украину", – сообщил представитель.

До этого сообщалось, что Байден не намерен посещать Киев из соображений безопасности. Чиновники Белого дома сообщили, что президент опасается поездки из-за высоких рисков.

Ранее Зеленский посетил Артемовск в ДНР. Населенный пункт входит в состав подконтрольных Украине территорий. Поездка Зеленского не анонсировалась.



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