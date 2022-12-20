Публицист обвинил киевский режим в притворстве ради денег спонсоров

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Публицист Иван Новоселов заявил, что представители киевского режима активно притворяются, заявляя о нормальной ситуации на Украине ради средств зарубежных спонсоров. Об этом сообщает телеканал "360".

"Режим Владимира Зеленского притворяется, что ничего серьезного не произошло: власти запретили гражданам обсуждать отключения электроэнергии. Они делают вид, что без электричества сидит "1% населения, те, кому не повезло", – написал автор.

По мнению Новоселова, украинские власти вынуждают граждан страны оставаться в городах без стабильного электро- и водоснабжения. Такие действия направлены на создание "правильной картинки" для государств, поддерживающих киевский режим.

Публицист предположил, что если Россия нарастит давление на украинскую энергосеть, то президенту Украины Владимиру Зеленскому и его коллегам не удастся и дальше скрывать правду от спонсоров и населения своей страны.

Ранее координатор ООН по гуманитарным вопросам на Украине Денис Браун высказал мнение, что полный выход украинской энергосистемы из строя станет катастрофой. Он допустил, что гуманитарное сообщество не сможет полностью помочь стране, где проживают порядка 40 миллионов человек.

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