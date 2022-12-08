На Украине заявили, что в случае блэкаута связь в стране будет работать не менее трех дней

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Радиовещание, ТВ и мобильная связь в случае блэкаута на Украине смогут продолжить осуществлять свою деятельность не менее трех дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя украинской Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрия Щиголя.

"На сегодняшний день пять радиокомпаний в Украине зарезервированы со сроком работы до трех суток. Также и телевизионные каналы, телемарафон: зарезервирована подача сигнала на трое суток. Далее зависит от доставки топлива", – заявил он.

Глава Госспецсвязи попросил жителей Украины приобрести радиоприемники с батарейками. По его словам, на данный момент в стране работает 82% базовых станций. Он также призвал операторов связи зарезервировать критические точки минимум на трое суток.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности полного восстановления энергосистемы страны в ближайшее время. Глава государства напомнил, что в большинстве городов и районов все еще сохраняются графики отключений.

О катастрофической ситуации с энергетикой в Украине сообщали и представители компании "Укрэнерго". Обстановка сложилась после ударов по объектам энергосистемы со стороны ВС РФ. Из-за этого энергомощности многих территорий государства были выведены из строя более чем на 60%.



В "Укрэнерго" рассказали о сроках восстановления энергоснабжения Украины

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