Зеленский считает, что конфликт на Украине закончится в 2023 году

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский конфликт может закончиться в следующем году.

"Считаю, что украинцы <...> будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время", – сказал он в видеообращении для газеты Politico.

Издание также назвало Зеленского "самым влиятельным" человеком Европы, однако указало, что на Украине существует немало проблем, в том числе коррупция и слабая экономика.

По мнению журналистов, Зеленский использует соцсети, СМИ, а также культурные институты, чтобы убедить западных лидеров в том, что "его битва – это также их битва".

Ранее сообщалось, что президент Украины был признан человеком 2022 года по версии американского журнала Time. До этого человеком 2022 года Зеленского признало издание Financial Times.

Решение журнала Time назвать президента Украины человеком года прокомментировали российские политические эксперты. Они указали, что тема с Зеленским на Западе была "раскочегарена" искусственно.

Так, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в интервью РИА Новости отметил, что человек года – это не всегда позитивная коннотация.

В свою очередь, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин напомнил, что в 1938 году это журнал признал человеком года Адольфа Гитлера.

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