Зеленский стал человеком года по версии журнала Time

Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official

Президент Украины Владимир Зеленский был признан человеком 2022 года по версии американского журнала Time. Об этом говорится в материале издания.

Журнал выбирает персону года начиная с 1927 года. Впервые титул был присвоен американскому летчику Чарльзу Линдбергу. Он стал первым пилотом, преодолевшим Атлантику в одиночку.

Также звание "человек года" по версии журнала было присуждено королеве Елизавете II (1952 год), общественному деятелю Мартину Лютеру Кингу (1963 год), бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель (2015 год) и другим выдающимся личностям.

В 2007 году журнал признал человеком года Владимира Путина. В 2021 году им стал американский миллиардер Илон Маск.

До этого человеком 2022 года украинского лидера признало издание Financial Times. Редакция журнала уверена, что Зеленский продемонстрировал лидерские качества и сумел завоевать "место в истории".

В материале издания также отмечалось, что президент Украины стал символом борьбы демократического и авторитарного режимов. Также Зеленского сравнили с Уинстоном Черчиллем, который возглавлял британское правительство в 1940–1945 годах.



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