Зеленский не готов сейчас к переговорам с РФ – Белый дом

Фото: ТАСС/Presidential Office of Ukraine/picture alliance/SvenSimon-The

Украинский лидер Владимир Зеленский на данный момент не готов к диалогу с РФ. Такое мнение выразил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Президент Зеленский тоже говорил, что верит в дипломатическое решение, но он тоже не готов", – цитирует его РИА Новости.

Соединенные Штаты, как уточнил Кирби, продолжат оказывать поддержку Киеву и не будут силой усаживать его за стол переговоров.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что не следует говорить о диалоге России и Украины, пока Киев его отрицает. По его словам, для начала контактов необходима политическая воля украинских властей и их готовность обсуждать требования российской столицы.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Для начала переговоров РФ и Украины нужна политическая воля Киева – Песков

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