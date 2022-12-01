Секретарь СНБО Украины призвал уничтожить РФ

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что РФ следует уничтожить. Об этом сообщает РИА Новости.

"Их просто нужно уничтожить, чтобы они как страна перестали существовать в тех границах, в которых они сейчас существуют... Они просто варвары", – указал он.

Данилов выразил мнение, что переговоры с Москвой не будут достойным шагом для украинского народа.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что нельзя говорить о контактах России и Украины, пока Киев их отрицает. Он подчеркивал, что для начала диалога нужна политическая воля киевских властей и их готовность обсуждать требования Москвы.

Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, до этого заявил, что Россия, говоря о возможности переговоров с Украиной, в действительности якобы не хочет мира, а желает добиться передышки в боевых действиях.



Для начала переговоров РФ и Украины нужна политическая воля Киева – Песков

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