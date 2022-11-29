Для начала переговоров РФ и Украины нужна политическая воля Киева – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время нельзя говорить о переговорах с украинской стороной в связи с тем, что их отрицает Киев. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что для переговоров между РФ и Украиной должна быть политическая воля киевских властей.

"Это должна быть политическая воля, готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны", – сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что СВО продолжается.

Ранее глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не выступает против переговоров с Москвой. Он пояснил, что на саммите G20 украинский президент Владимир Зеленский выразил волю к достижению "мира во всем мире".

По его словам, для этого России необходимо перестать путать переговоры и ультиматум.

До этого Зеленский заявил, что Россия, говоря о возможности переговоров с Украиной, в действительности якобы не хочет мира, а желает добиться передышки в боевых действиях.

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