Глава МИД Украины заявил, что Киев не против переговоров с Москвой

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не против переговоров с Россией. Об этом он заявил в ответе на вопрос французской газеты Parisien.

"Украина не против переговоров. Владимир Зеленский на саммите G20 говорил о "мире во всем мире" и выразил волю к его достижению", – объяснил глава внешнеполитического ведомства.

Кулеба добавил, что России для этого потребуется перестать "путать переговоры и ультиматум". Также министр напомнил, что западные лидеры не подталкивают Украину к диалогу вопреки ее интересам.

Глава украинского внешнеполитического ведомства также заявил, что для "справедливого мира" потребуется восстановить территориальную целостность страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает невоенное возвращение Крыма в состав Украины. При этом в офисе главы государства допустили проведение военной кампании по захвату полуострова.

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