08:48Политика
Зеленский заявил, что допускает возвращение Крыма невоенным путем
Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official
Киев "будет только за" возвращение Крыма в состав Украины невоенным путем, заявил президент страны Владимир Зеленский, отметив, что готов рассмотреть предложения по этому вопросу. Об этом сообщает Financial Times.
"Я понимаю, что все озадачены ситуацией и тем, что будет с Крымом", – заявил он, подчеркнув, что готов рассмотреть любые сценарии, за исключением тех, которые предполагают, что полуостров останется в составе РФ.
Зеленский добавил, что Украина будет продолжать вооруженное противостояние с Россией до тех пор, пока она не вернет под контроль все потерянные территории. Он пояснил, что в ином случае возобновление конфликта будет лишь вопросом времени.
Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак объявил о планах Киева организовать военную кампанию по захвату Крыма. Однако конкретных действий по данной операции политик не сообщил.
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