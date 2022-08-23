Зеленский заявил о намерении вернуть Крым "любыми средствами"

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Крым будет возвращен в состав Украины любыми способами и средствами, заявил украинский лидер Владимир Зеленский на саммите так называемой "Крымской платформы".

"Необходимо освободить Крым. Это будет реанимация мирового правопорядка. Мы вернем Крым любыми средствами, которые сочтем правильными, не консультируясь с другими странами", – цитирует его РИА Новости.

Уточняется, что саммит организован по инициативе Украины и проходит в онлайн-режиме во вторник, 23 августа. В нем принимают участие десятки стран и международных организаций, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее газета La Stampa сообщила, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о необходимости отобрать у России Крым могут превратить спецоперацию в полноценную мировую войну.

Автор статьи Доменико Куирико заявил, что последствия возможного нападения Киева на полуостров Москва воспримет гораздо жестче, чем противостояние в Донбассе. Он выразил мнение, что если Зеленский действительно начнет "возвращать территории" с Крыма, то эти шесть месяцев окажутся "лишь временным этапом перед адом".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

