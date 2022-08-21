В Крыму спрогнозировали активизацию военных провокаций Киева с одобрения США

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Соединенные Штаты планируют легализовать наращивание провокаций украинских националистов в Крыму, заявил постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

"В Вашингтоне и Киеве рассчитывают на создание новой точки эскалации войны НАТО с Россией. Именно ради этого генсек блока Столтенберг натовским хлыстом активно загоняет своих подопечных на заседание так называемой международной платформы по деоккупации Крыма", – приводит слова политика РИА Новости.

Он уточнил, что речь идет о саммите так называемой "Крымской платформы", который Киев планирует провести в онлайн-режиме 23 августа. Мурадов считает, что в ходе данного мероприятия Столтенберг "даст отмашку" украинским националистам на усиление военных провокаций в Крыму с применением западного вооружения.

"Поэтому вряд ли стоит игнорировать это действо, дирижируемое американцами. Оно будет, очевидно, означать некий рубеж, грани которого уже получили свои очертания", – подчеркнул он.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

