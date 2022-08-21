Движение транспорта в Москве 21 августа частично ограничено из-за полумарафона "Лужники"

Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Политика

08:01

В Крыму спрогнозировали активизацию военных провокаций Киева с одобрения США

политика

Фото: depositphotos/diy13@ya.ru

Соединенные Штаты планируют легализовать наращивание провокаций украинских националистов в Крыму, заявил постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

"В Вашингтоне и Киеве рассчитывают на создание новой точки эскалации войны НАТО с Россией. Именно ради этого генсек блока Столтенберг натовским хлыстом активно загоняет своих подопечных на заседание так называемой международной платформы по деоккупации Крыма", – приводит слова политика РИА Новости.

Он уточнил, что речь идет о саммите так называемой "Крымской платформы", который Киев планирует провести в онлайн-режиме 23 августа. Мурадов считает, что в ходе данного мероприятия Столтенберг "даст отмашку" украинским националистам на усиление военных провокаций в Крыму с применением западного вооружения.

"Поэтому вряд ли стоит игнорировать это действо, дирижируемое американцами. Оно будет, очевидно, означать некий рубеж, грани которого уже получили свои очертания", – подчеркнул он.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Система противовоздушной обороны сработала в Севастополе

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать