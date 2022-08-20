Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе – губернатор

Фото: vk.com/razvozhaev_m

Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе, в результате произошедшего никто не пострадал, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"Нахожусь в штабе флота. 25 минут назад в крышу прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет", – написал Развожаев.

Также он попросил местных жителей в ближайшей час оставаться дома.

Ранее Развожаев также сообщил о возможном уничтожении беспилотника на северо-западе Севастополя, в районе аэропорта Бельбек. В результате инцидента никто не пострадал.