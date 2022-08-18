В Керчи могла сработать система ПВО – советник главы Крыма

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

По предварительным данным, в Керчи могла сработать система противовоздушной обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал советника главы Крыма Сергея Аксенова по информполитике Олега Крючкова.

"Опасности для города и моста нет", – написал Крючков.

Ранее стало известно, что в офисе Зеленского заявили о планах разрушить Крымский мост. При этом советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк не уточнил, каким именно образом это планируется сделать.

По его словам, мост был построен незаконно и является основными воротами для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты, по его словам, должны быть уничтожены.

Однако политолог назвал угрозы в адрес Крымского моста посягательством на нацбезопасность. Руслан Бальбек уточнил, что Крымский мост – это стратегический объект, и любая угроза в отношении него будет посягательством на национальную безопасность России.