Заявления об уничтожении Крымского моста сделаны "по бумажке" – эксперт

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о планах разрушить Крымский мост. Как именно киевские власти собираются этого достичь, он не уточнил. С начала специальной военной операции это не первое подобное высказывание. Разбираемся, как относиться к таким заявлениям и кто может в реальности за ними стоять.



Наполеоновские планы

Угрожать ударом по Крымскому мосту Михаил Подоляк начал во время интервью британским СМИ. Глава офиса президента Украины объяснил эти планы тем, что объект очень важен для российских вооруженных сил. Кроме того, он назвал мост незаконно построенным.





Михаил Подоляк советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Это незаконное строительство и основные ворота для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены.

Это уже вторая подобная угроза украинских властей за последние дни. Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что Киев переговорил о планах уничтожить Крымский мост с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Якобы такой диалог был во время саммита НАТО в июне. Как доказательство Гончаренко разместил фото, где он запечатлен с Уоллесом и бывшим премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном.

В то же время заместитель постпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки сказал журналистам, что ничего не знает о переговорах между Киевом и Лондоном по Крымскому мосту. "Я ничего об этом не слышал", – ответил он на соответствующий вопрос.

Угрозы ударить по Крымскому мосту исходят от украинских политиков практически с самого начала специальной военной операции. После одной из них в середине июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что безопасность полуострова гарантирована теми мерами, которые принимают российские военные.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Разумеется, подобные угрозы мы знаем и принимаем их во внимание.

Комментировал угрозы из Киева и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, такие попытки, как и другие враждебные планы, обречены на полный провал. Глава МИД выразил надежду, что среди западных политиков есть не только те, кто поставляет Украине оружие, но и те, кто осознает сопряженные с этим риски.

В Совфеде также отреагировали на заявления украинской стороны. Сенатор Сергей Цеков подчеркнул, что невозможно отрицать саму вероятность посягательств на мост, "но, то, что мы мост защищаем по максимум, причем отовсюду – с воздуха, из-под воды, с земли, это безусловно". Он добавил, что охрана только усиливается и даже в случае попытки что-то сделать, до моста просто "не доберутся".

Прикрыт надежно

Крымский мост – стратегически важный объект, в защищенности которого нет никаких сомнений, заявил в беседе с Москвой 24 член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.





Виктор Соболев член комитета Госдумы по обороне Он защищен надежно. Даже не допускаю мысли, что может быть иначе. Там и средства ПВО, и приняты другие меры, вплоть до радиоэлектронной защиты, чтобы мост не взорвали.

Нужно учитывать, что провокации разрабатываются не в Киеве, а на Западе, считает Соболев. "И Владимир Путин, и министр обороны Сергей Шойгу акцентировали, что нам противостоит не Украина, а весь блок НАТО. Что решения, куда стрелять, зачем и каким оружием, принимают натовские генералы. Обучают их войска натовские инструкторы. Мы должны однозначно это понимать. Конечно, решения принимают в конгрессе США и в Пентагоне", – обратил внимание Соболев, добавив, что президенту Украины просто "написали бумажку: сказать, что следующим будет Крымский мост".

Серьезный план или блеф?

Если военные действительно готовят удар по некоему объекту, это держится в строжайшем секрете, отметил в разговоре с Москвой 24 заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. В теории заявлениями об ударах по Крымскому мосту Киев может пытаться отвлечь российские войска. Однако эксперт в этом варианте сомневается.





Андрей Кошкин заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Мне кажется, это не отвлечение. Просто время в информационном пространстве надо чем-то занять. Вот начали про Крымский мост, потому что это работает наверняка.

"Им необходимы медийные поводы, чтобы пытаться как-то доминировать в информационном пространстве и промывать мозги украинскому обществу. Пленные, когда сдаются, говорят, что они думали, будто Москву уже взяли украинские подразделения. Вот насколько промыли мозги такими информационно-психологическими операциями", – приводит пример эксперт.

Люди, которые несут ответственность за безопасность Крымского моста, внимательно изучают каждое провокационное заявление об объекте. "Это делается, чтобы найти какие-то нюансы, которые позволили бы улучшить надежность обороны и обеспечение безопасности моста", – рассказал специалист.

Кошкин подчеркнул, что объект на сегодняшний день тщательно охраняется с земли, воды и воздуха. В частности, зенитный ракетный комплекс С-400 создает надежный защитный колпак в радиусе 400 километров. Все контрмеры на возможные планы атаки также тщательно прорабатываются, резюмировал он.