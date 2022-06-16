Угрозы со стороны Украины атаковать Крымский мост потерпят крах – Лавров

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Угрозы Киева совершить атаку на Крымский мост, как и другие враждебные планы, обречены на полный провал, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он выразил надежду, что на Западе есть не только политики, требующие продолжить поставки оружия на Украину, но и военные, осознающие сопряженные с этим риски. Лавров отметил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что дальнобойное оружие не будет использоваться для поражения целей на территории РФ, следует воспринимать с учетом того, считает ли Киев Крым российской территорией, а Донбасс – территорией ДНР и ЛНР.

"Про Керченский мост уже кто-то из его говорящих голов, я не знаю, чем там они разговаривают, произнес угрозу про Крымский мост. Вы знаете, у нас все-таки армия ответственная, все эти угрозы берутся на заметку, дыма без огня не бывает. И я убежден, что все эти планы потерпят полный крах", – сказал министр в эфире телеканала НТВ.

Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что целью номер один для поражения станет Крымский мост. Он отметил, что для этого украинские войска должны получить соответствующее вооружение из США и Европы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, реагируя на слова Марченко, заявил, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами, которые принимают российские военные. При этом Песков не уточнил, о каких именно мерах идет речь. По его словам, это вопрос следует адресовать военным РФ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

