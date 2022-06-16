В ГД предупредили Киев о последствиях в случае провокации на Крымском мосту

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Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предупредил Киев о последствиях в случае провокации на Крымском мосту, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что мост охраняется современными системами противовоздушной обороны.

"Поэтому даже не советуем киевским нацистам пытаться учинить провокации. В противном случае за их попытки и планы последует молниеносное возмездие. Будут уничтожены центры принятия решений, в том числе в Киеве", – заявил Шеремет.

Также он предупредил о последствиях, которые наступят в том случае, если страны Запада примут решение поставить Киеву запрашиваемое оружие.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя объяснил, на чем основывается право России наносить удары по центрам принятия решений. По его словам, ситуация связана с поставками на Украину реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Небензя подчеркнул, что РФ имеет право наносить удары по центрам принятия решений об использовании подобных видов оружия. Кроме того, Россия может отодвинуть линии угроз от границ РФ, а также ЛНР и ДНР. Речь идет об участке, равном дальности действия РСЗО.

Ситуация в международных отношениях между рядом государств обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

