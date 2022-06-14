США разрабатывают план вывоза зерна с Украины поездами – Байден

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Вашингтон разрабатывает план вывоза зерна с территории Украины посредством железных дорог из-за невозможности его отправки по морю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.

По словам американского лидера, проблема заключается в разной ширине железнодорожной колеи на Украине и в Европе. Для ее решения планируется создать временные зернохранилища на границах Украины, в том числе в Польше, откуда зерно будет перегружено в европейские поезда и затем доставлено по всему миру.

Как отметил Байден, на Украине сейчас остается порядка 20 миллионов тонн зерна. Его вывоз за пределы страны позволит снизить цены на продовольствие.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что причина продовольственного кризиса в мире кроется не в нынешней ситуации на Украине, а в ряде ошибочных действий разных стран мира. Кроме того, влияние запасов украинского зерна на мировой рынок преувеличено, считает он.

Владимир Путин между тем предложил несколько способов вывоза зерна с Украины. Дешевле всего это сделать через территорию Белоруссии, однако с последней придется снять санкции. Также экспорт возможен через украинские порты, но только после их разминирования.

Ситуация в мировой экономике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

