В Кремле назвали катализатор всемирного кризиса продовольствия

Фото: kremlin.ru

Катализатором всемирного продовольственного кризиса стали ошибки руководства некоторых государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы еще раз повторяем, мы об этом говорили, и в том числе министр [иностранных дел Сергей] Лавров сегодня говорил, что не украинский кризис стал причиной или катализатором продовольственного кризиса в мире. Этому предшествовала целая цепочка событий и ошибочных действий правительств разных стран мира", – приводит РИА Новости его слова.

Песков также призвал не преувеличивать значение запасов зерна на Украине как фактора влияния на международные рынки зерна.

По словам представителя Кремля, продовольственный кризис в мире уже начался.

Ранее Владимир Путин заявил, что ошибки западных стран в экономике и введенные в отношении России санкции спровоцировали всплеск глобальной инфляции, дефицит продовольствия и рост бедности. По его словам, девиз ПМЭФ "Новый мир – новые возможности" представляется особенно актуальным в текущих условиях. Президент отметил, что за 25 лет существования форум завоевал значительный авторитет на международной арене.

Ситуация в международных отношениях обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

