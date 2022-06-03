Запад перекладывает "с больной головы на здоровую" проблемы с продовольствием – Путин

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Западные страны перекладывают "с больной головы на здоровую" проблемы с продовольствием. Об этом заявил Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 24".

Он отметил, что новые антироссийские санкции будут лишь ухудшать ситуацию на мировых рынках удобрений. Путин напомнил, что сначала США и Великобритания ввели санкции на российские удобрения, а спустя время США их отменили, осознав произошедшее.

"Сами в контакте со мной говорят: "Да-да, нужно подумать, нужно с этим что-то делать". А сегодня только усугубили эту ситуацию. Это будет ухудшать ситуацию на мировых рынках удобрений, а значит, и виды на урожай будут гораздо более скромными, а значит, и цены будут идти только вверх", – пояснил президент России.

При этом российский лидер назвал блефом заявления, что Россия не позволяет вывозить украинское зерно. Он отметил, что Россия не препятствует этому. Москва гарантирует мирный проход судов с зерном Украины после разминирования портов. Путин напомнил, что подходы заминировали киевские власти, а не РФ.

"Они должны разминировать и поднять там со дна Черного моря корабли, которые были затоплены для того, чтобы затруднить ход в те порты на юге Украины", – подчеркнул Путин.

Президент России уточнил, что в мире в год производится примерно 800 миллионов тонн зерна. Украина же готова экспортировать 20 миллионов тонн, что составляет 2,5% мирового производства.

"Но если мы будем исходить из того, что в общем объеме продовольствия в мире пшеница составляет только 20%, а это так и есть, это не наши данные, это данные ООН, то это значит, что эти 20 миллионов тонн украинской пшеницы – 0,5%, ни о чем", – заключил Путин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко и генсек ООН Антониу Гутерреш обсудили по телефону вопрос вывоза зерна из Украины. Белорусский лидер выразил готовность оказать помощь по перевалке зерна белорусским железнодорожным транспортом. Помимо этого, он предложил урегулировать данный вопрос путем переговоров между Белоруссией, Украиной и Балтикой.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

