Замглавы МО РФ и замгенсека ООН обсудили проблему вывоза зерна из украинских портов

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Замглавы Минобороны России Александр Фомин на встрече с замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом обсудил проблему вывоза зерна из портов Украины, сообщили в военном ведомстве.
"Одновременно подчеркнуто, что продовольственный кризис связан в первую очередь с санкциями США и Запада, нарушившими логистические цепочки, в том числе ограничениями на экспорт зерна из РФ, которая является одним из главных его поставщиков", – отметили в МО.
По словам Фомина, РФ не блокирует украинские порты в Черном море, а также не планирует использовать гуманитарную ситуацию на Украине для решения задач спецоперации.
Кроме того, обсуждалась и гуманитарная ситуация на Украине. Отмечается, что стороны регулярно обмениваются данными по гуманитарным вопросам и обеспечивают безопасность конвоев международных организаций.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российские военные обеспечат безопасный проход для судов с украинским зерном, если Киев проведет разминирование своих территориальных вод.
Лавров отметил, что российская сторона уже предприняла все необходимые шаги и предоставила все возможные гарантии для решения проблемы продовольственной безопасности. Однако, по словам министра, Запад игнорирует эти шаги.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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