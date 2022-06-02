Голод может грозить 13–15 млн человек в мире в 2022 году – ФАО

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Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) прогнозирует, что из-за конфликта на Украине порядка 13–15 миллионов человек в мире могут оказаться на грани голода, заявил РИА Новости директор отделения ФАО для связи с Россией Олег Кобяков.

Как он отметил, не украинский кризис породил голод на планете, еще до него цифры уже измерялись сотнями миллионов, но он обострил ситуацию.

Глава представительства ФАО в РФ подчеркнул, что задача мирового сообщества – консолидироваться и купировать последствия конфликта на Украине для продовольственной безопасности.

Ранее Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги заявил, что Россия готова внести вклад в преодоление продовольственного кризиса.

По словам президента, страна может поставлять зерно и удобрения при условии снятия "политически мотивированных ограничений со стороны Запада". Путин также отметил необоснованность обвинений РФ в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.

В свою очередь, помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что к концу 2022 года мир ждет глобальный голод. При этом, по его словам, Россия начала готовиться к нему еще в конце 2021 года.

Основной причиной, способной привести к нехватке продовольствия, он назвал рост стоимости пшеницы на мировом рынке, который обусловлен безответственной монетарной политикой США.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

