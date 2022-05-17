Путин назвал экономическим самоубийством политику стран Европы в сфере энергетики

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Владимир Путин назвал политику европейских стран в энергетической сфере экономическим самоубийством.

"Очевидно, вместе с российскими энергоресурсами в другие регионы мира из Европы уйдет возможность повышения экономической активности. Такое экономическое аутодафе, самоубийство – это, конечно же, внутреннее дело европейских стран. Мы же должны действовать прагматично, исходить прежде всего из собственных экономических интересов", – сообщил он на совещании по ситуации в нефтяной сфере.

Глава государства подчеркнул, что надуманные судебные тяжбы ведутся в отношении энергокомпаний РФ и их руководства.

По словам президента, страны Запада завышают возможности альтернативной энергетики по внутриполитическим причинам, занижая при этом значимость традиционной.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран Евросоюза из-за серьезных разногласий не смогут 16 мая разблокировать вопрос о нефтяном эмбарго против России. Говоря о том, смогут ли главы МИД стран ЕС преодолеть вето Венгрии, он отметил, что есть государства, у которых больше проблем, чем у других, потому что они более зависимы от российской нефти.

3 мая Боррель заявил, что шестой пакет антироссийских санкций коснется импорта нефти и новых банков. Позже стало известно, что Евросоюз намерен отказаться от энергоносителей из РФ в течение полугода. Тем не менее соглашения по нефтяному эмбарго достичь странам ЕС так и не удалось.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

