Посол Мирошник: РФ вряд ли предоставит Украине более длительное перемирие

Россия рассматривает пасхальное перемирие исключительно как гуманитарный акт и проявление уважения к православным верующим на Украине. Более длительное прекращение огня позволило бы Киеву использовать его для очередной военной эскалации, сообщает газета "Известия" со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.

По его словам, в условиях длинного перерыва ВСУ смогут провести перегруппировку, возвести фортификационные сооружения, а также нарастить военные мощности, что не соответствует интересам РФ.

"Сейчас полтора суток совершенно им ничего не дадут. Но мы по крайней мере постараемся создать условия для того, чтобы самый главный христианский праздник люди отпраздновали нормально", – подчеркнул Мирошник.

Он подчеркнул, что в период перемирия российские войска не будут прибегать к каким-либо военным средствам. В связи с этим, если последуют различные провокации, то будет ясно, с чьей стороны они инициированы.

Представитель МИД также прокомментировал вопрос возобновления переговорного процесса в формате РФ, США и Украина. Мирошник отметил, что консультации не сворачивались, однако сначала нужно дождаться возобновления "переговоров о переговорах", после чего будет согласована дата, повестка и место встречи. Дипломат также указал, что сейчас главные переговорщики от США заняты урегулированием войны в Иране.

"Когда одни и те же люди участвуют в переговорах и по Украине, и по Ирану, вряд ли они могут быть в двух разных местах одновременно. Я бы воздержался от дат, потому что все будет зависеть от иранского трека. Пока что дата не назначена и период "переговоров о переговорах" не проведен", – заключил он.

Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Распоряжения были отданы министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову. Им предписано прекратить ведение боевых действий на всех направлениях.

Вместе с тем российским военнослужащим нужно быть готовыми к пресечению любых возможных провокаций и агрессивных действий со стороны противника, добавили в Кремле.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Киев будет придерживаться пасхального перемирия. Он также призвал Россию не возвращаться к нанесению ударов и после Пасхи.

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мир между Россией и Украиной может быть достигнут уже сегодня, если Зеленский примет соответствующее решение.