10 апреля, 11:23

Зеленский заявил, что Украине будет очень сложно до сентября

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что весна и лето будут очень сложными для страны в политическом, дипломатическом и военном плане, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

По его словам, США с началом лета уйдут во внутренние процессы, которые связаны с промежуточными выборами. Киеву будет сложно до сентября, поскольку Вашингтон "не будет давать больше времени на этот диалог". Согласно оценке Зеленского, у США есть некий "внутриполитический дедлайн".

"Может быть давление на Украину. И на поле боя оно также будет. Но мы понимаем, каковы национальные интересы Украины и что может гарантировать безопасность", – подчеркнул украинский лидер.

Одновременно с этим он указал на важность давления на Россию. В качестве примера он привел то, что партнеры Украины могут провести "абсолютно беспрецедентный, исторический, переломный и в определенном смысле победный саммит НАТО". Возможно, он имел в виду решение о принятии страны в Альянс.

Ранее Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в зоне СВО с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Распоряжения были отданы министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову. Им предписано прекратить ведение боевых действий на всех направлениях.

Зеленский пообещал, что Киев будет придерживаться пасхального перемирия. Он также призвал Москву не возвращаться к нанесению ударов и после Пасхи.

