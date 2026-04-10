Новости

Новости

Песков заявил, что пасхальное перемирие не обсуждалось заранее с Украиной или США

Фото: kremlin.ru

Российская сторона не проговаривала заранее с Украиной или США объявление пасхального перемирия 11–12 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Распоряжения были отданы министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову. Им предписано прекратить ведение боевых действий на всех направлениях.

Вместе с тем российским военнослужащим нужно быть готовыми к пресечению любых возможных провокаций и агрессивных действий со стороны противника, добавили в Кремле.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Киев будет придерживаться пасхального перемирия. Он также призвал Россию не возвращаться к нанесению ударов и после Пасхи.

Владимир Путин объявил пасхальное перемирие

