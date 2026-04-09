09 апреля, 22:10
Владимир Путин объявил пасхальное перемирие
Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в зоне СВО с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля, заявили в Кремле.
Распоряжения на период пасхального перемирия были отданы министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба Вооруженных сил России – командующему Объединенной группировкой войск генералу армии Валерию Герасимову. Им предписано прекратить ведение боевых действий на всех направлениях.
Вместе с тем российским военнослужащим нужно быть готовыми к пресечению любых возможных провокаций и агрессивных действий со стороны противника, добавили в Кремле.
Также указывается, что Россия рассчитывает на то, что украинская сторона последует ее примеру и прекратит боевые действия.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что готов к пасхальному перемирию, если такое предложение поступит от российской стороны. Он уточнял, что пойдет на любые компромиссы, если они не затронут "достоинство и суверенитет Украины".
Однако, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Зеленский стремится к любому перемирию, независимо от его названия, так как ситуация в зоне боевых действий складывается не в пользу Киева.