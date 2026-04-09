09 апреля, 22:10

Политика

Владимир Путин объявил пасхальное перемирие

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в зоне СВО с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля, заявили в Кремле.

Распоряжения на период пасхального перемирия были отданы министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба Вооруженных сил России – командующему Объединенной группировкой войск генералу армии Валерию Герасимову. Им предписано прекратить ведение боевых действий на всех направлениях.

Вместе с тем российским военнослужащим нужно быть готовыми к пресечению любых возможных провокаций и агрессивных действий со стороны противника, добавили в Кремле.

Также указывается, что Россия рассчитывает на то, что украинская сторона последует ее примеру и прекратит боевые действия.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что готов к пасхальному перемирию, если такое предложение поступит от российской стороны. Он уточнял, что пойдет на любые компромиссы, если они не затронут "достоинство и суверенитет Украины".

Однако, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Зеленский стремится к любому перемирию, независимо от его названия, так как ситуация в зоне боевых действий складывается не в пользу Киева.

Сюжеты: Переговоры по Украине , Спецоперация на Украине
политика

