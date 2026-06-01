Агентство "Москва": рабочий погиб на стройплощадке на Ленинградском проспекте

Один строитель погиб и еще один пострадал в ходе демонтажных работ на стройплощадке на Ленинградском проспекте в столице. Об этом Агентству "Москва" сообщил осведомленный источник.

По его данным, причиной трагедии стало проведение работ с электричеством. Погибший скончался на месте, пострадавший госпитализирован с травмами.

Подробности случившегося уточняются. На месте ЧП работают правоохранительные органы.

Ранее на улице Ботанической рабочий погиб из-за падения с высоты шестого этажа на строительном объекте. По информации московской прокуратуры, погибший мужчина 1990 года рождения работал в частной субподрядной организации.