Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня, 11:42

Спорт

Олимпийская чемпионка Исинбаева задолжала более 705 тыс рублей по налогам

Фото: legion-media.com/Persona Stars/038

Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 705,8 тысячи рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы службы.

При этом, согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", банковские счета спортсменки не заблокированы.

Информация о том, что Исинбаева оставила в России задолженность по платежам за жилую площадь и коммунальные услуги, появилась в августе 2025 года. Тогда сообщалось, что налоговая служба ограничила доступ к трем ее счетам.

В апреле 2026-го на Исинбаеву подали судебный иск за задолженность по оплате коммунальных услуг в размере 440 тысяч рублей. Уточнялось, что спортсменка, живущая с семьей в Испании, третий год не платит за две квартиры в Москве.

Комментируя ситуацию, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова призвала не обвинять Исинбаеву в неуплате долгов заранее, а четко разобраться в ситуации.

Читайте также


спорт

Главное

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

Чем России может угрожать банкротство ООН?

Эксперты уверены: распад ООН России крайне невыгоден

Читать
закрыть

Повлияет ли аномальная жара на турпоток в Турцию?

Эксперты уверены: даже при прогнозируемой жаре Турция останется приоритетным направлением

Читать
закрыть

Почему смертельно опасно купаться в необорудованных местах?

Дно может содержать посторонние предметы, качество воды тоже бывает неблагоприятным

Читать
закрыть

Как родителям обезопасить ребенка в Сети во время каникул?

Стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля

Читать
закрыть

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика