Олимпийская чемпионка Исинбаева задолжала более 705 тыс рублей по налогам

Фото: legion-media.com/Persona Stars/038

Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 705,8 тысячи рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы службы.

При этом, согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", банковские счета спортсменки не заблокированы.

Информация о том, что Исинбаева оставила в России задолженность по платежам за жилую площадь и коммунальные услуги, появилась в августе 2025 года. Тогда сообщалось, что налоговая служба ограничила доступ к трем ее счетам.

В апреле 2026-го на Исинбаеву подали судебный иск за задолженность по оплате коммунальных услуг в размере 440 тысяч рублей. Уточнялось, что спортсменка, живущая с семьей в Испании, третий год не платит за две квартиры в Москве.

Комментируя ситуацию, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова призвала не обвинять Исинбаеву в неуплате долгов заранее, а четко разобраться в ситуации.