ТАСС: олимпийская чемпионка Исинбаева оставила в России задолженность по услугам ЖКХ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева оставила в России задолженность по платежам за жилую площадь и коммунальные услуги. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Телеграм-канал Mash ранее писал, что налоговая служба ограничила доступ к трем счетам спортсменки. Причиной, по некоторым данным, мог стать долг в 283 тысячи рублей.

Согласно информации из открытых источников, сейчас 43-летняя спортсменка живет в Испании на острове Тенерифе.

Исинбаева является чемпионкой Олимпийских игр 2004 и 2008 годов в прыжках с шестом. На Олимпиаде 2012 года она взяла бронзовую медаль. Кроме того, спортсменка выигрывала мировые чемпионаты. Из них трижды – на открытом воздухе и четырежды – в помещении.

Ранее суд в Москве взыскал задолженность за капремонт с рэпера Тимати. Такое решение принял мировой судья судебного участка № 177. При этом сумма долга не уточнялась.