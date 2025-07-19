ТАСС: рэпер Face оставил в России долги по штрафам на 127 тыс руб

Фото: ТАСС/URA.RU/Наталья Чернохатова (Иван Дремин признан в РФ иноагентом)

Рэпер Face (настоящее имя – Иван Дремин, признан в РФ иноагентом), уехавший из России, оставил неоплаченные долги по штрафам, заявили ТАСС в правоохранительных органах.

"Дремин имеет задолженность в размере более 127 тысяч рублей. Преимущественно речь идет о неоплаченных штрафах и исполнительных сборах по ним", – сказал собеседник агентства.

Накануне российское МВД объявило музыканта в розыск. Как указывали правоохранители, этом может быть связано с уголовным делом за нарушение закона об иностранных агентах.

Минюст признал рэпера иноагентом в апреле 2022 года.