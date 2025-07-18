ФНС заблокировала счета певца Юрия Антонова

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Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета народного артиста РФ Юрия Антонова, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус".

"На 18 июля найдены решения ФНС о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам", – говорится в материалах.

Также отмечается, что Антонов является индивидуальным предпринимателем. В качестве ИП он был зарегистрирован в июле 1997 года, его основная деятельность связана с исполнительским искусством.

Ранее ФНС приостановила операции по счетам блогера Надин Серовски. Информация о приостановке операций была размещена на сервисе 16 декабря 2024 года и 4 марта 2025 года.

Блогер не представила налоговую декларацию в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления. ФНС уведомила о своем решении шесть российских банков, уточнили в сообщении.